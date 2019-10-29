В Евросоюзе призвали Киев и Москву подписать транзитное соглашение
Марош Шефчович заявил, что это необходимо сделать, поскольку «1 января 2020 года не за горами»
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Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕС призвал РФ и Украину к скорейшему заключению контракта по транзиту газа. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам консультаций в Брюсселе.
Шефчович подчеркнул, что это необходимо сделать, поскольку «1 января 2020 года не за горами».
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ИСТОЧНИК KP.RU