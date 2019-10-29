В Великобритании скончался мужчина, застрявший на высокой дымовой трубе

СЕГОДНЯ 03:49 2019-10-29T03:49:06+03:00

Ранее неизвестного обнаружили на самом верху трубы – на высоте 290 футов (около 88,3 метра)

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Полиция британского графства Камбрия заявила, что застрявший на высокой дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Британии мужчина скончался.

Напомним, ранее, в понедельник утром неизвестного, висевшего вверх ногами, обнаружили на самом верху трубы – на высоте 290 футов (около 88,3 метра). Полиция выясняет, каким образом мужчина оказался в таком положении.

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ИСТОЧНИК KP.RU