В Великобритании скончался мужчина, застрявший на высокой дымовой трубе
Ранее неизвестного обнаружили на самом верху трубы – на высоте 290 футов (около 88,3 метра)
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Полиция британского графства Камбрия заявила, что застрявший на высокой дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Британии мужчина скончался.
Напомним, ранее, в понедельник утром неизвестного, висевшего вверх ногами, обнаружили на самом верху трубы – на высоте 290 футов (около 88,3 метра). Полиция выясняет, каким образом мужчина оказался в таком положении.
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ИСТОЧНИК KP.RU