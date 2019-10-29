В Совфеде прокомментировали заявление депутата Рады о возвращении фашизма на Украину
Ранее украинский политик осудил премьера страны, который посетил концерт группы "Сокира Перуна", использующую нацистскую символику в своих выступлениях
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Российский сенатор Владимир Джабаров оценил заявление депутата Рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения на Украину фашизма.
- Абсолютно правильно. Меня тоже тревожит ситуация на Украине: там фашизм поднимает голову, и мы даже не заметим этой грани между национализмом и фашизмом, - отметил российский политик.
Ранее Рабинович осудил премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который посетил концерт группы "Сокира Перуна". Музыканты используют нацистскую символику в своих выступлениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU