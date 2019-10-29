2019-10-29T05:58:07+03:00
Общество

Британские эксперты рассказали, как снизить риск развития инсульта

Медики заявили, что этому заболеванию в равной степени подвержены люди любого возраста, пола и социального положения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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По данным исследования экспертов Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, в мире ежегодно фиксируют сотни тысяч случаев инсульта, который намного "помолодел" в последние 20 лет из-за возросшего темпа жизни и стресса.

Британские медики отмечают, что этому заболеванию в равной степени подвержены люди любого возраста, пола и социального положения.

Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом эксперты дали несколько советов, как избежать удара.

Медики уверены: необходимо учитывать наследственный характер этого заболевания, "слабые" сосуды и склонность к накоплению "плохого" холестерина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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