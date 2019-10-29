Британские эксперты рассказали, как снизить риск развития инсульта
По данным исследования экспертов Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, в мире ежегодно фиксируют сотни тысяч случаев инсульта, который намного "помолодел" в последние 20 лет из-за возросшего темпа жизни и стресса.
Британские медики отмечают, что этому заболеванию в равной степени подвержены люди любого возраста, пола и социального положения.
Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом эксперты дали несколько советов, как избежать удара.
Медики уверены: необходимо учитывать наследственный характер этого заболевания, "слабые" сосуды и склонность к накоплению "плохого" холестерина.
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ИСТОЧНИК KP.RU