На Филиппинах произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8
Геологическая служба США сообщает, что мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах.
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 01.04 по местному времени (04.04 мск). Эпицентр располагался в 10 километрах от района Кисанте. Очаг залегал на глубине 15 километров.
По последней информации, сообщений о возможных разрушениях, погибших или пострадавших не поступало, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях у берегов Индонезии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,9. Эпицентр располагался в 141 километре от города Бенгкулу на острове Суматра. А его очаг залегал на глубине десяти километров. В чрезвычайные ведомства информация о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.
Также некоторое время назад в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU