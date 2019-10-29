2019-10-29T07:18:53+03:00
Общество

В России могут вдвое сократить количество моногородов

Большое число таких населенных пунктов оставят без финансирования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России могут вдвое сократить количество моногородовВ России могут вдвое сократить количество моногородовФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое - с 321 до 170, причиной тому станет уменьшение финансирования.

В рамках новой программы развития моногородов 170 таких населенных пунктов оставят без финансирования. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономической политике Павел Склянчук.

В пресс-службе Минэкономразвития газете сообщили, что сокращение финансирования будет поэтапным. Изначально предложение ведомства предполагало выделить моногородам на три года 18,6 миллиарда рублей: в следующем году такие населенные пункты получат 6,4 миллиарда рублей, в 2021-м – 6,021 миллиарда рублей, в 2022-м – 6,2 миллиарда рублей. Однако эту инициативу не поддержали. Этот вопрос намерены рассмотреть в очередном бюджетном цикле.

Ранее Минэкономразвития назвало список из 11 самых проблемных моногородов России. В связи с этим «КП» решил рассказать, как выживает населенный пункт, бюджет которого меньше зарплаты «эффективного менеджера» из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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