СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-29T07:42:28+03:00

В Еврокомиссии недовольны результатами переговоров России и Украины по газу Фото: REUTERS

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Состоявшиеся в этот понедельник, 28 октября, консультации Москвы и Киева о продлении контракта на транзит газа в 2020 году не продемонстрировали позитивного прогресса. Такое мнение высказал вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса», - сообщил политик.

Вице-президент Еврокомиссии призвал Россию и Украину использовать «каждый день и минуту» для переговоров по газу. При этом выразил надежду, что стороны смогут достичь договорённости.

Шевчук сообщил, что он предложил провести следующий раунд переговоров в ноябре, и «все согласились».

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам консультаций глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва может продлить действующий контракт на транзит газа, но Киев должен успеть до конца года имплементировать европейские нормы в свое законодательство. Эксперты сомневаются, что это возможно. Однако, министр сообщил, что увидел «готовность партнеров».

ИСТОЧНИК KP.RU