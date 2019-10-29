Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-29T12:03:34+03:00

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В результате мощного циклона, сопровождавшегося сильными порывами ветра в 16 регионах России пострадали по меньшей мере десть человек, шесть из них госпитализированы, более 180 тысяч человек остались без электричества. Об это сообщил представитель экстренных служб.

«С 26 октября из-за сильных порывов ветра в более чем 3 тысячах населенных пунктах 143 муниципальных образований 16 субъектов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов было нарушено энергоснабжение свыше 74 тысяч жилых домов, в которых проживают более 183 тысяч человек», - передают РИА Новости его слова.

Напомним, в марте этого года в результат ураганного ветер в Польше за сутки без света остались около 150 тысяч поляков. Ветер сорвал крыши с 15 жилых домов и четырех хозяйственный построек. В результате стихии пострадала женщина, на которую упало дерево. С ранениями она была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU