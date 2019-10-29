В РАН назвали три способа спасти моногорода

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-29T14:24:17+03:00

Пока же Минэкономразвития планирует сократить их число с 321 до 170

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Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский рассказал, как можно спасти моногорода. Существует три способа, которые возможно реализовать в существующих реалиях.

- Моногорода – это такая вещь, которая быстро не меняется. Нужно менять структуру городской экономики, бюджетообразующие предприятия, - рассказывает эксперт ИА "НСН".

Приставку «моно-» они получили потому, что городской бюджет и основную занятость формирует одно предприятие. Но наследие СССР, когда при заводе существует городок, быстро не поменяешь.

- Нужно либо закрывать и завод, и город, либо строить там какие-то дополнительные предприятия, создавать новые виды деятельности, чтобы люди могли диверсифицировать структуру экономики, - называет второй способ Вардомский.

Третий пусть - это просто изменить критерии отнесения к моногородам. Последний путь самый легкий, самый простой.

Тем не менее, этот подход не изменит самой сути и проблем моногорода: нужны инвестиции, идеи развития, и комплексный подход, который решит ситуацию за 10-15 лет.

Ранее газета «Известия» сообщила, что число моногородов в России сократится почти в два раза – с 321 до 170. По мнению ведомства, необходимость в таком шаге назрела уже давно.

ИСТОЧНИК KP.RU