Политолог усомнился в словах Зеленского об экономическом подъеме

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-29T18:05:22+03:00

Эксперты уверены, что прогнозы Владимира Зеленского о экономическом прорыве на Украине не имеют ничего общего с реальностью Фото: REUTERS

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Политолог Богдан Безпалько усомнился в словах Владимира Зеленского, что Украина стоит «на пороге экономического прорыва».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России отметил, что на самом деле «так как никаких реальных предпосылок для роста экономики Украины нет».

- Зеленский ничего конкретного не сказал, что указывает на реальный прорыв. В настоящий момент экономика страны перестраивается на рельсы стран третьего мира, которые живут за счет получения переводов со стороны гастарбайтеров, - рассуждает Безпалько.

Он приводит данные некоторых международных организаций, которые подсчитали, что совсем скоро переводы гастарбайтеров будут составлять четверть бюджета Украины.

- Но деньги не идут в экономику. Гастарбайтеры приезжают домой и покупают товары, которые сами же произвели в другой стране. Тяжелая промышленность уничтожена, авиа- и судостроение тоже, начинается стагнация в области пищевой промышленности. Какой рост?, - комментирует эксперт ФАН.

В целом слова президента Зеленского не что иное, как популизм, уверен эксперт и «досужие разговоры для обывателей».

Ранее Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и с больным раком спортсменом. «На смену самой темной ночи непременно приходит рассвет», сказал президент и призвал в страну инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU