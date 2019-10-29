2019-10-29T18:31:51+03:00
В мире

Премьер Ливана объявил об отставке из-за беспорядков в столице

Заявление рассмотрит президент страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Беспорядки начались 17 октябряБеспорядки начались 17 октябряФото: Александр КОЦ
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Премьер-министр Ливана Саад Харири сообщил журналистам, что подал заявление об отставке. Напомним, беспорядки в Бейруте начались с 17 октября. Демонстранты требуют распустить не только правительство, но и парламент.

Сотни человек вышли на центральные площади города, мирные демонстрации перетекают в погромы, активисты перекрывают дороги, мешают работе общественного транспорта, поджигают различные объекты. Из-за погромов закрыты банки и вузы. В Бейрут стягиваются дополнительные войска для контроля за ситуацией.

Митингующие блокируют дороги и устраивают баррикады Фото: Александр КОЦ

Митингующие блокируют дороги и устраивают баррикадыФото: Александр КОЦ

Как сообщал корреспондент РИА Новости, днем 29 октября задержаны несколько участников протестов. Это те, кто устраивал беспорядки и нападал на журналистов, мешая вести съемку.

В столицу стянуты дополнительные войска Фото: Александр КОЦ

В столицу стянуты дополнительные войскаФото: Александр КОЦ

Заявление премьер-министра Ливана транслировал телеканала al-Mayadeen. Заявление теперь должен рассмотреть президент страны Мишель Аун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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