2019-10-29T20:28:07+03:00
Общество

В День народного единства москвичам пообещали температурные рекорды

На праздник погода будет аномально теплой
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Погода в столице 4 ноября будет теплойПогода в столице 4 ноября будет теплойФото: Алина МАКЕЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали, какой будет погода в День народного единства. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков, 4 ноября в Москве значительно потеплеет. Это произойдет после похолодание – в столицу на этой недели пришел циклон, которые занесет холодные потоки воздуха.

- В ближайшие дни мы ожидаем температуру, близкую к нулевой отметке, в четверг даже до отрицательных значений днем дойдем, -сказал Синенков. –

Следующая неделя начнется уже с повышения температур - 4, 5, 6 ноября термометры покажут до десяти-двенадцати градусов тепла. На праздник, сказал синоптик, возможно будут зафиксированы температурные рекорды.

Ранее метеорологи признавали осень 2019 года аномально теплой. Затянувшееся «бабье лето» - показатель глобального изменения климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24