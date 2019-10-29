В День народного единства москвичам пообещали температурные рекорды
Синоптики рассказали, какой будет погода в День народного единства. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков, 4 ноября в Москве значительно потеплеет. Это произойдет после похолодание – в столицу на этой недели пришел циклон, которые занесет холодные потоки воздуха.
- В ближайшие дни мы ожидаем температуру, близкую к нулевой отметке, в четверг даже до отрицательных значений днем дойдем, -сказал Синенков. –
Следующая неделя начнется уже с повышения температур - 4, 5, 6 ноября термометры покажут до десяти-двенадцати градусов тепла. На праздник, сказал синоптик, возможно будут зафиксированы температурные рекорды.
Ранее метеорологи признавали осень 2019 года аномально теплой. Затянувшееся «бабье лето» - показатель глобального изменения климата.
ИСТОЧНИК KP.RU