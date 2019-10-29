Синоптики предупреди московских водителей о гололедице

СЕГОДНЯ 22:37 2019-10-29T22:37:16+03:00

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Похолодание, о котором предупреждали метеорологи, придет в столицу уже вечером 29 октября. В ночь на среду в Москве ожидают мокрый снег, а значит ситуация на дорогах станет неблагоприятной – не все успели «переобуться» в зимнюю резину. Как сообщает "Москва 24", прогнозируется налипание снега на проводах и гололедица.

По данным Гидрометцентра России, осадки ожидают с вечера 29 октября до 20.00 среды 30 октября. Температура в ночные часы в Москве опустится до -1 градуса. По области еще прохладнее – около -2.

Дождь и снег к обеду прекратятся, но комфортной погода от это не станет из-за усилившегося ветра. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, это стало причиной введения в среду в столице желтого уровня погодной опасности. Возможны обрывы линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций. Жителей города просят быть осторожнее, а водителям напоминают о необходимости подготовить машину к зимнему сезону.

Ночные морозы с каждым днем будут крепчать:

- В ночь на четверг и на пятницу температура опустится до -5, по области – до -8, - сообщили в Гидрометцентре.

Снег вернутся в Москву в четверг и пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU