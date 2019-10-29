Пенс заявил, что Штаты не допустят контроля РФ или Ирана над нефтяными месторождениями Сирии
Вице-президент США отметил, что при этом американские военные будут взаимодействовать со своими союзниками в лице вооруженной курдской оппозиции Сирии
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Вице-президент Штатов Майкл Пенс заявил, что Америка не допустит того, чтобы нефтяные месторождения в Сирии оказались под контролем РФ, Ирана или нынешних властей в Дамаске.
При этом, по словам политика, американские военные будут взаимодействовать со своими союзниками в лице вооруженной курдской оппозиции Сирии.
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ИСТОЧНИК KP.RU