"Высокомерное заявление": Лавров оценил планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии
Глава МИД РФ пообещал, что Москва будет отстаивать позицию в контактах с Вашингтоном
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "высокомерными "заявления Штатов о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Дипломат назвал намерение Штатов эксплуатировать сирийские месторождения незаконным и пообещал, что Москва будет отстаивать позицию в контактах с Вашингтоном.
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ИСТОЧНИК KP.RU