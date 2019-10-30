2019-10-30T12:34:37+03:00
Общество

В Москве нашли водителя-рекордсмена: Он накатал штрафов на миллион рублей

Правила дорожного движения он нарушил 400 раз
Юлия САЛЬНИКОВА
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Водитель получил 403 штрафаВодитель получил 403 штрафаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Москве вычислили самого злостного нарушителя ПДД – на его счету 400 штрафов. В общей сложности он должен заплатить государству порядка одного миллиона рублей. Как сообщили корреспондентам РИА Новости в Госавтоинспекции столицы, водитель катался по городу на машине с иностранными номерами.

Среди его «достижений» превышение скорости в основном, но есть и другие нарушения.

- Выявили нарушения и оштрафовали водителя в октябре, - приводит комментарий представителей дорожной полиции РИА Новости.

Теперь водителю нужно погасить должок по 403 постановлениям об административных нарушениях.

Ранее сайт kp.ru писал о нововведениях по ОСАГО. Изменения вступили в силу с 29 октября 2019 года. Теперь водителям, чтобы оформить полис, нужно лично прийти оформлять документ. Вводится наказание для тех, кто вносит в полис недостоверные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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