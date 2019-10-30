2019-10-30T15:58:45+03:00
Политика

На Украине считают, что готовы к отопительному сезону без российского газа

По словам главы украинской компании, у незалежной достаточно голубого топлива
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В «Нафтогаз» считают, что готовы к отопительному сезону без российского газаВ «Нафтогаз» считают, что готовы к отопительному сезону без российского газаФото: REUTERS
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Даже в условиях прекращения транзита российского газа Украина готова к отопительному сезону 2019-2020 годов. Такое мнение высказал первый заместитель главы компании «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома.

«Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа <…> мы устойчиво проходим отопительный сезон», - сказал замглавы украинской компании.

Перелома уточнил, что «Нафтогаз» совместно с оператором газотранспортной системы «Укртрансгаз» провел учения по моделированию сценариев с поставками газа, в том числе прекращение транзита газа из России. По его словам, в подземных хранилищах у Украины находится около 21,7 млрд куб. м газа, в то время как в прошлом году было 17 млрд куб. м.

Однако, стоит отметить, как ранее сообщал сайт kp.ru, «Укртрансгаз» задолжал больше 4,1 млрд гривен (около десяти миллиардов рублей). Компании не хватает газа даже на собственные технические нужды. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что украинская компания сама создала себе множество проблемы, испортив отношения с российским «Газпромом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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