2019-10-30T15:59:58+03:00
Общество

В Госдуме рассказали, когда россияне будут получать бесплатные лекарства

Депутаты поддерживают данное предложение
Елена АКИМОВА
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В Госдуме рассказали, когда россиянам начнут давать бесплатные лекарстваВ Госдуме рассказали, когда россиянам начнут давать бесплатные лекарстваФото: Павел МАРТИНЧИК
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Не исключено, что россияне смогут получать рецептурные лекарства бесплатно. С такой инициативой выступил научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

В Госдуме оценили предложение и заявили о его поддержке. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что это хорошая мера социальной поддержки.

- Это называется лекарственное страхование. Пока у нас несправедливость: в больницах лекарства выдаются бесплатно по страховому полису, а когда человек выписывается, то уже не дают. Часто у людей нет денег на продолжение лечения после выписки из больницы, они не лечатся и снова попадают к врачам, - рассуждает депутат.

Он уверен, что вопрос с предоставлением лекарств решится в течение двух-трех лет.

- На следующий год предусмотрели деньги на тех, кто перенес инфаркт и инсульт, чтобы им в амбулаторном порядке давали лекарства бесплатно. Сначала будут получать медикаменты те, у кого тяжелая болезнь: инфаркт, инсульт, после операции, сахарный диабет. А после и все остальные, - делится Тумусов с ИА «НСН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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