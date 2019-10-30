СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-30T16:11:23+03:00

Эрдоган рассказал о совместном с Россией патрулировании в Сирии Фото: REUTERS

Однако турецкий лидер заявил о намерении расширить территорию зоны безопасности

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В рамках российско-турецкого меморандума Москва и Анкара продолжают патрулирование оговоренной зоны сирийско-турецкой границы. При необходимости Турция готова к расширению зоны безопасности в Сирии. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы будем продолжать патрулирование на семь километров к югу от нашей границы (...) Если потребуется, мы расширим территорию зоны безопасности», - приводит NTV слова президента Турции.

Турецкий лидер вновь заявил о готовности начать новою операцию «если террористы приблизятся на расстояние в 30 км к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии».

Напомним, российско-турецкие договорённости предусматривают совместное патрулирование российскими и турецкими военными вдоль северной границы Сирии, кроме того поддержание сложившегося на текущий момент статус-кво на севере арабской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU