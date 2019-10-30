Путин прибыл в Будапешт по приглашению Орбана

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-30T17:01:00+03:00

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В среду, 30 октября, президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл в Будапешт с официальным визитом.

Как сообщали ранее в Кремле политики планируют обсудить двустороннее сотрудничество и международную проблематику. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних соглашений.

Ожидается, что Путин и Орбан также затронут вопрос поставок газа и сотрудничества России и Венгрии в сфере атомной энергетики.

Отметим, что это уже пятый визит российского лидера в Венгрию. Как писал ранее сайт kp.ru, Путин и Орбан встречаются практически каждый год. В прошлом году венгерский премьер посетил Москву, а годом ранее президент России был с официальным визитом в Венгрии.

ИСТОЧНИК KP.RU