Путин прибыл в Будапешт по приглашению Орбана
В среду, 30 октября, президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл в Будапешт с официальным визитом.
Как сообщали ранее в Кремле политики планируют обсудить двустороннее сотрудничество и международную проблематику. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних соглашений.
Ожидается, что Путин и Орбан также затронут вопрос поставок газа и сотрудничества России и Венгрии в сфере атомной энергетики.
Отметим, что это уже пятый визит российского лидера в Венгрию. Как писал ранее сайт kp.ru, Путин и Орбан встречаются практически каждый год. В прошлом году венгерский премьер посетил Москву, а годом ранее президент России был с официальным визитом в Венгрии.
ИСТОЧНИК KP.RU