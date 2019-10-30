В США борьбу с «Северным потоком – 2» навали главным приоритетом

СЕГОДНЯ 20:54 2019-10-30T20:54:34+03:00

Такое мнение высказал кандидат на должность посла Соединённых Штатов в России Джон Салливан

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Первостепенной задачей Вашингтона должно стать противодействие проекту российского газопровода «Северный поток - 2» - такое заявление сделал кандидат на пост посла Соединённых Штатов в России Джон Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

«Нашей первостепенной задачей является противодействие "Северному потоку - 2"», - заявил он после одобрения Данией проекта маршрута российского трубопровода.

Салливан утверждает, что «Северный поток - 2» позволит Москве «сформировать зависимости для осуществления контроля», а завершение строительства трубопровода обеспечит России «огромный рычаг давления».

Напомним, днем ранее, 29 октября, в США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2». В американском Конгрессе заявили, что газопровод необходим Москве для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе.

В российском МИД обратили внимание на «постоянное и бесцеремонное вмешательство» Вашингтона в процесс формирования проекта газопровода. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Штаты напрямую требуют от европейских стран отказаться от своих интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU