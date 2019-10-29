СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-29T09:50:47+03:00

В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2». Фото: REUTERS

В американском Конгрессе считают, что газопровод необходим России для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе

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В Конгрессе США предложили ввести санкции в отношении физических лиц, которые играют ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток - 2». С такой инициативой выступил республиканец Энди Барр.

«Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток - 2», использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии», - цитирует RT предложение конгрессмена.

По словам Бара, такие ограничительные меры будут направлены против проекта газопровода, который существует «для распространения вредоносного влияния России в Европе».

Отметим, что Вашингтон уже не в первый раз выступает с предложением ввести санкции против «Северного потока - 2». На этом фоне Дания отвергла несколько вариантов маршрута трубопровода.

В МИД РФ уже обратили внимание на «постоянное и бесцеремонное вмешательство» Штатов в процесс формирования проекта газопровода. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон напрямую требует от Берлина отказаться от своих интересов и остановить строительство «Северного потока - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU