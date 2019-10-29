2019-10-29T09:50:47+03:00
Политика

В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»

В американском Конгрессе считают, что газопровод необходим России для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2».В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2».Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Конгрессе США предложили ввести санкции в отношении физических лиц, которые играют ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток - 2». С такой инициативой выступил республиканец Энди Барр.

«Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток - 2», использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии», - цитирует RT предложение конгрессмена.

По словам Бара, такие ограничительные меры будут направлены против проекта газопровода, который существует «для распространения вредоносного влияния России в Европе».

Отметим, что Вашингтон уже не в первый раз выступает с предложением ввести санкции против «Северного потока - 2». На этом фоне Дания отвергла несколько вариантов маршрута трубопровода.

В МИД РФ уже обратили внимание на «постоянное и бесцеремонное вмешательство» Штатов в процесс формирования проекта газопровода. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон напрямую требует от Берлина отказаться от своих интересов и остановить строительство «Северного потока - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов
В Еврокомиссии недовольны результатами переговоров России и Украины по газу
В России могут вдвое сократить количество моногородов
На Филиппинах произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8
Минэкономразвития предложил подход к учету бедности в РФ
Британские эксперты рассказали, как снизить риск развития инсульта
Депутат Верховной рады предсказал Украине поражение в "газовой войне" с РФ
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Рады о возвращении фашизма на Украину
В Великобритании скончался мужчина, застрявший на высокой дымовой трубе
В Евросоюзе призвали Киев и Москву подписать транзитное соглашение
Глава МВД Украины заявил, что поддерживает батальон "Азов"
В "Нафтогазе" работают над новым иском к "Газпрому"
Посольство РФ раскритиковало Штаты за "негуманное и жестокое обращение" к Ярошенко
Сценаристы сериала "Игра престолов" признались фанатам в своей некомпетентности
Британские парламентарии не поддержали Джонсона по досрочным выборам
Начальники генштабов США и РФ провели телефонные переговоры
Палата представителей США впервые проголосует в четверг по резолюции об импичменте Трампа
В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету
В Пентагоне рассказали о состоянии пострадавшей при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент Франции пообещал защитить мусульман после расстрела у мечети
США «избавились» от тела аль-Багдади