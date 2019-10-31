Орбан назвал условие, при котором Венгрия поддержит декларацию НАТО по Украине

СЕГОДНЯ 00:23 2019-10-31T00:31:10+03:00

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Венгрия поддержит совместную декларацию стран - членов НАТО по Украине, если в нее будут внесены изменения, касающиеся проживающих в Закарпатье венгерских меньшинств, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Хотелось бы, чтобы они включили эти рекомендации в документ. Если этих критериев в документе нет, то мы не можем принять такой документ», - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на вопросы журналистов.

Виктор Орбан добавил, что без таких изменений документ нарушает права человека – в частности, венгерских меньшинств в Закарпатском регионе, которые, по его словам, страдают от дискриминации, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 30 октября Будапешт наложил вето на совместную декларацию послов стран – членов НАТО по Украине, поскольку документ не обязывает Киев «вернуть отобранные у этнического венгерского нацменьшинства права». Имеется в виду украинский закон «Об образовании», устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в стране.

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Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Венгрию как раз к 75-летию начала Будапештской стратегической наступательной операции советских войск. 2-й и 3-й Украинские фронты разгромили немцев, взяли Будапешт и сделали окончательное поражение Третьего рейха уже неизбежным. Было ли это случайным совпадением или наоборот визит и готовился с таким подтекстом — неизвестно, но сегодня Венгрия в отличии от 1944 года один из самых близких союзников России в Европе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU