Россияне будут сдавать биометрию вен и ладоней

СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-31T07:06:51+03:00

В банках могут собирать биометрию ладони и отпечатка вен. ФОТО: Станислав Артишевский

Нововведение может быть запущено уже в 2020 году

Изменить размер текста: A A

В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок. Россияне начнут сдавать образцы ладоней и вен. Об этом «Известиям» директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Такой способ цифровой идентификации признан наиболее безопасным и точным, а значит подобная практика позволит защитить персональные данные от любых покушений мошенников.

Новшество могут запустить уже в 2020 году и первое время это будет необязательной процедурой. К тому же, подобная практика может стать альтернативой для банков, если у человека травмировано лицо или имеются проблемы с голосом.

В банках соглашаются, что биометрия по ладони – это современный и точный способ. В самих финансовых учреждениях такой «ключ» используется для денежных хранилищ.

- Хотя этот вид биометрии самый безопасный, оборудование для ее сбора пока слишком дорогое и мало распространено, считает начальник управления развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

За рубежом тестировали подобную систему сбора информации, но массовыми такие решения не стали именно из-за финансовой стороны эксперимента.

Кстати, слепки вен тоже не являются ноу-хау и точечно применяются в некоторых банках. Например, в Газпромбанке для открытия индивидуальных банковских сейфов, а в Альфа-банке технология также используется для доступа VIP-клиентов к ячейкам. В скором времени данную практику запустят в ВТБ и Тинькофф-банке. А вот Сбербанк тестирует «ладошку» в одной из школ для оплаты обедов учащимися.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российский банки озадачились установкой биометрических банкоматов. Уже закуплено более 10 тысяч образцов техники, которая может распознавать лица клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU