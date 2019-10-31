Министр юстиции Японии подал в отставку из-за жены

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-31T07:12:09+03:00

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В Японии министр юстиции вынужден был завершить карьеру чиновника из-за жены. Накануне в СМИ появилась информация, что его супруга, которая являлась депутатам с июля 2019 года, платила сотрудникам избирательного штаба суточные пособия больше положенного. Сумму телеканал NHK не называет, но известно, что сумма в два раза превышала лимит.

О этой незаконной деятельности Анри Каваи, супруги министра, написали японские СМИ. Отпираться министр Кацуюки Каваи не стал и подал добровольно в отставку.

- Доверие людей к закону не должно быть подорвано. Я только что подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение о своей отставке, - приводит слова министра телеканал NHK.

В неловкую ситуацию из-за супруги в августе 2019 года попал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаняху. Во время встречи их в киевском аэропорту, Сара Нетаньяху выбросила на землю кусок традиционного приветственного пирога.

ИСТОЧНИК KP.RU