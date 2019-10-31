Суверенный интернет и никакого залога жилья: изменения в жизни россиян с 1 ноября

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-31T08:27:35+03:00

С 1 ноября 2019 года в жизни россиян произойдет много изменений Фото: Алиса ТИТКО

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С 1 ноября в России начнет действовать закон о суверенном интернете. Он должен сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая гарантирует бесперебойную работу российского сегмента Сети.

Власти смогут контролировать передачу данных за границу, но для обычных пользователей это нововведение останется незамеченным. Координировать «функции обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета» должен будет Роскомнадзор.

Еще одно изменение - микрокредитным финансовым организациям запретят выдавать кредиты под залог имущества. На этот шаг законодатели пошли после того, как участились случаи конфискации квартир у заемщиков даже в случае небольших долгов, сообщает телеканал "360".

Третье новшество касается паломников. Теперь турфирмам запретят возить таких туристов к святым местам. Подобное право получат религиозные организации.

На момент принятия данного закона услугами турфирм при совершении паломничества пользовались примерно 20% населения.

Четвертое: на грузовых авто массой более 3,5 тонн появятся тахографы. Умное устройство будет следить за работой машин, которые принадлежат не только юридическим, но и физическим лицам. В случае нарушения режима труда и отдыха КоАП грозит штрафами от 1,5 до 50 тысяч рублей.

Пятое нововведение коснется получения гражданства. Теперь иммигрантам станет проще получить российский паспорт. Воспользоваться новой схемой смогут и граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые признаны беженцами.

Шестое изменение затронет автомобилистов. Оформить европротокол можно будет только если в ДТП участвуют два авто, у всех участников имеется ОСАГО и нет пострадавших. При соблюдении этих условий инспекторов ГИБДД ждать не нужно.

Кстати, при обращении за компенсацией в страховую тоже можно будет отказаться от личного визита, а воспользоваться электронными формами. Передать необходимую информацию можно через приложение «Госуслуг» (для этого необходимо, чтобы у пользователя уже был аккаунт), а также через телематическое устройство или «ЭРА-ГЛОНАСС», если автомобиль им оборудован.

А еще с 1 ноября перестанут выдавать бумажные ПТС, автовладельцы смогут получать электронный документ. Это коснется новых машин, те карточки, что уже имеются на руках менять не придется, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU