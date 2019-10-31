2019-10-31T08:27:35+03:00
Общество

Суверенный интернет и никакого залога жилья: изменения в жизни россиян с 1 ноября

В последний осенний месяц в силу вступят сразу несколько значимых нововведений
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
С 1 ноября 2019 года в жизни россиян произойдет много измененийС 1 ноября 2019 года в жизни россиян произойдет много измененийФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

С 1 ноября в России начнет действовать закон о суверенном интернете. Он должен сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая гарантирует бесперебойную работу российского сегмента Сети.

Власти смогут контролировать передачу данных за границу, но для обычных пользователей это нововведение останется незамеченным. Координировать «функции обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета» должен будет Роскомнадзор.

Еще одно изменение - микрокредитным финансовым организациям запретят выдавать кредиты под залог имущества. На этот шаг законодатели пошли после того, как участились случаи конфискации квартир у заемщиков даже в случае небольших долгов, сообщает телеканал "360".

Третье новшество касается паломников. Теперь турфирмам запретят возить таких туристов к святым местам. Подобное право получат религиозные организации.

На момент принятия данного закона услугами турфирм при совершении паломничества пользовались примерно 20% населения.

Четвертое: на грузовых авто массой более 3,5 тонн появятся тахографы. Умное устройство будет следить за работой машин, которые принадлежат не только юридическим, но и физическим лицам. В случае нарушения режима труда и отдыха КоАП грозит штрафами от 1,5 до 50 тысяч рублей.

Пятое нововведение коснется получения гражданства. Теперь иммигрантам станет проще получить российский паспорт. Воспользоваться новой схемой смогут и граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые признаны беженцами.

Шестое изменение затронет автомобилистов. Оформить европротокол можно будет только если в ДТП участвуют два авто, у всех участников имеется ОСАГО и нет пострадавших. При соблюдении этих условий инспекторов ГИБДД ждать не нужно.

Кстати, при обращении за компенсацией в страховую тоже можно будет отказаться от личного визита, а воспользоваться электронными формами. Передать необходимую информацию можно через приложение «Госуслуг» (для этого необходимо, чтобы у пользователя уже был аккаунт), а также через телематическое устройство или «ЭРА-ГЛОНАСС», если автомобиль им оборудован.

А еще с 1 ноября перестанут выдавать бумажные ПТС, автовладельцы смогут получать электронный документ. Это коснется новых машин, те карточки, что уже имеются на руках менять не придется, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опрос: Каждый второй школьник сталкивался с травлей в школе
В Пакистане 40 человек сгорели заживо в поезде
Опрос: Самые счастливые люди работают врачами и чиновниками
В НАТО дали кодовое обозначение для российского истребителя Су-57
Названы регионы, где в 2020 году тарифы на ЖКХ вырастут больше всего
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Министр юстиции Японии подал в отставку из-за жены
Россияне будут сдавать биометрию вен и ладоней
Болтон отказался явиться в конгресс на слушания по импичменту Трампа
Премьер Норвегии не считает учения российских подлодок угрозой безопасности своей страны
Тарифы ЖКХ в 2020 году больше всего вырастут в Чечне, меньше всего – в Ненецком автономном округе
Пентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации главаря ИГ*
Генсек НАТО: Вступление бывших республик СССР в Альянс должно «вдохновлять» Украину
Конгресс США принял резолюцию против участия России во встречах G7
За пять дней протестов и беспорядков в Ираке погибли 100 человек
Глава ФРС США объяснил снижение базовой ставки
Моряки Балтийского флота нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Пентагон раскрыл детали ликвидации главаря ИГ*
Премьер Венгрии хочет лично встретиться с Зеленским
На Украине отправили в психушку мужчину, который позвонил в «Скорую» 47 тысяч раз
Возле здания посольства США в Багдаде упала ракета
Орбан назвал условие, при котором Венгрия поддержит декларацию НАТО по Украине