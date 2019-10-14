Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Продолжается отладка системы оформления электронных паспортов транспортных средств
Изменить размер текста:
Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства еще на год - до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщил источник в ЕЭК.
Изначально, страны ЕАЭС планировали перейти на систему оформления электронных ПТС с 1 ноября 2019 года, однако отладка этого механизма пока не завершена.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU