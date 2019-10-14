Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-14T17:58:52+03:00

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Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства еще на год - до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщил источник в ЕЭК.

Изначально, страны ЕАЭС планировали перейти на систему оформления электронных ПТС с 1 ноября 2019 года, однако отладка этого механизма пока не завершена.

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ИСТОЧНИК KP.RU