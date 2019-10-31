У пенсионера украли коробку с миллионом из-под кровати

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-31T09:57:45+03:00

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Мошенники украли у пенсионера из города Одинцова миллион рублей. Деньги 81-летний мужчина откладывал с пенсии долгие годы. Решил, что надежнее всего хранить сбережения не «на книжке», а под кроватью. Свой миллион он положил в коробку и задвинул подальше под кровать.

Расстался с коробкой неожиданно. Днем 30 октября в квартиру позвонили неизвестные. Женщины представились сотрудницами Пенсионного фонда. Смогли войти в доверие к пенсионеру, в итоге он их пустил в квартиру и даже оставил одних в комнате. Женщины воспользовались ситуацией, быстро нашли «тайник» и опустошили коробку.

- Они украли деньги в сумме 1 050 000 рублей, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

В квартире не было сигнализации или видеонаблюдения, поэтому аферисток ищут по описанию очевидцев и пострадавшего. В полиции напоминают, что сотрудники пенсионного фонда и других структур не ходят по домам. Чтобы убедиться, что перед вами не аферист, можно позвонить по телефону организации и узнать, направляли ли к вам сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU