В Подмосковье из-за очереди в шиномонтаж водители устроили перестрелку

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-31T10:00:40+03:00

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Приход минусовых температур и гололед привели к аншлагу на станциях шиномонтажа. Желающих поменять летнюю резину на зимнюю оказалось столько, что выстраиваются очереди из автомобилистов. В Подмосковье в одной из таких очередей произошла драка со стрельбой.

Как сообщил источник, ЧП произошло в Красногорске, в микрорайоне Опалиха. Началось все со словесной перепалки в очереди. Затем 35-летний водитель достал биту и ударил ей по голове соперника. Тот в ответ полез в машину за травматическим оружием, и пока нападавший не скрылся, выстрелил ему в грудь. К драке присоединились друзья потерпевших. В итоге с места госпитализированы четыре человека.

-У двоих из них ушибленные раны грудной клетки и брюшной стенки. У двух других – черепно мозговая травма и ушиб головы, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По факту проводится проверка.

Тем временем синоптики предупреждают, что потепление в Москву еще вернутся на праздник 4 ноября. Возможны даже температурные рекорды. Но при этом выход на плюсовые значения, а затем возвращение к «минусу» может обернуться гололедом на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU