Татьяна Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж мамам

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-31T10:02:14+03:00

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает включать в трудовой стаж время по уходу за ребенком. Пока женщина сидит в декрете она может не волноваться, что теряет рабочие годы, которые потребуются для оформления будущей пенсии.

Такой подход омбудсмен назвала справедливым и социально ориентированным.

- Если женщина не работала ни дня, но родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время, - рассуждает Москалькова.

Она уверена, что данный подход должен касаться всех женщин.

Инициатива находит поддержку в Госдуме, в правительстве и у патриарха, так что не исключено, что в ближайшее время этот вопрос будет улажен на законодательном уровне, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Ранее Минтруд РФ одобрил предложение об увеличении до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии

ИСТОЧНИК KP.RU