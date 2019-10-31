2019-10-31T16:39:29+03:00
Политика

Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных

Анкара готова передать 18 военнослужащих сирийской армии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военныхТурция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военныхФото: REUTERS
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Анкара и Москва ведут переговоры по вопросу передачи России 18 задержанных военнослужащих сирийской армии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Идут переговоры с российской стороной относительно передачи ей 18 задержанных военнослужащих режима. Двое из них были ранены, они получили медицинскую помощь», - передает телеканал NTV слова главы Минобороны Турции.

Министр также отметил, что турецкое командование передало президенту Турции Тайипу Эрдогану данные о ситуации и получило от него распоряжения.

Как сообщал сайт kp.ru, 30 октября турецкий лидер рассказал о совместном с Россией патрулировании сирийско-турецкой границы В рамках российско-турецкого меморандума. Договоренности между Москвой и Анкарой предусматривают и поддержку сложившегося на текущий момент статус-кво на севере Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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