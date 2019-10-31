На модернизацию первичного звена медицины выделят 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранения российские власти выделят дополнительно 550 миллиардов рублей на пять лет. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.
«Позиция губернаторов, которая была определена с учетом двухдневной дискуссии по необходимости выделения ресурсов на модернизацию первичного звена, совпадает с оценками правительства. Это порядка 550 млрд рублей на пять лет. Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года», - сказал вице-премьер по итогам заседания президиума Госсовета.
Силуанов сообщил о готовности за пять лет полностью модернизировать фельдшерско-акушерские пункты и районные больницы. Он отметил, что эта работа будет вестись совместно с субъектами федерации в пропорции 90% на 10%, где 90% берет на себя государство.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о предложениях модернизации в этом направлении, а также об основных проблемах в первичном звене здравоохранения. В частности, речь идет о дефиците кадров, устаревших инфраструктуре и медоборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU