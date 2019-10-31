Елизавета II подписала билль о проведении досрочных выборов 12 декабря

СЕГОДНЯ 21:47 2019-10-31T21:47:46+03:00

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В четверг, 31 октября, Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о проведении внеочередных парламентских выборов 12 декабря. Таким образом, документ, предложенный британским премьер-министром Борисом Джонсоном, обрел законную силу. Об этом сообщил спикер британской Палаты общин Джон Беркоу.

«Ее Величество дала Королевское согласие по законопроекту о досрочных парламентских выборах 2019 года», - заявил спикер.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее предложение главы британского правительство одобрила Палата общин. Против инициативы высказались только 20 парламентариев.

Напомним, Джонсон попросил Палату общин одобрить проведение досрочных выборов 12 декабря, в том случае, если Евросоюз согласится отложить дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца. 28 октября Брюссель предоставил Британии трехмесячную отсрочку по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU