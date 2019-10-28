Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 31 января

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-28T12:56:13+03:00

Европейский Союз согласился отложить дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Европейский Союз согласился отложить дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца до 31 января, теперь осталось письменно закрепить данное решение. С таким заявлением выступил глава Европейского совета Дональд Туск.

«27 стран ЕС согласились принять запрос Великобритании и отложить дату Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет оформлено в письменном виде», - написал глава Евросовета в своем Twitter.

Напомним, 19 октября, в Палате общин Великобритании должна была рассматривать обновленное соглашения по Brexit. Однако парламентарии так и не дошли до данного документа и решили одобрить поправку, обязывающую премьера королевства Бориса Джонсона просить отсрочку выхода из ЕС на три месяца.

Под крики недовольных депутатов глава британского кабмина заявил, что сделает все, чтобы Brexit состоялся в назначенный срок, однако парламент подал запрос в Евросовет без подписи министра.

ИСТОЧНИК KP.RU