2019-11-01T06:45:05+03:00
Политика

Посол России в Израиле назвал решение экстрадировать Буркова в США «неприемлемым»

Дипломат отметил, что в современном мире уже «становится некой практикой» обнародовать через прессу, а не официально
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Израильские власти приняли решение экстрадировать россиянина Алексея Буркова в Соединенные ШтатыИзраильские власти приняли решение экстрадировать россиянина Алексея Буркова в Соединенные ШтатыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал «неприемлемым» решение властей еврейского государства экстрадировать в Соединенные Штаты арестованного почти четыре года назад по запросу США россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в хакерских взломах.

«Я не могу комментировать решение министра юстиции, которое было озвучено через прессу, текста мы не видели», - отметил он.

Дипломат отметил, что, «к сожалению, в современном мире, в том числе в Израиле, становится некой практикой, параллельно или даже заранее через прессу какие-то решения пропускать».

«Мы внимательно изучим, посмотрим, но моя первая реакция состоит в том, что это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований», - приводит слова российского посла РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой.

А 30 октября израильские СМИ сообщили, что министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убит бывший мэр города Киселевск Сергей Лаврентьев
Небензя призвал Совбез ООН осудить нападение на российского дипломата в Косово
США ввели очередные санкции против Ирана
На севере Филиппин перевернулся грузовик с людьми, погибли 19 человек
Южнокорейский вертолет разбился у спорных островов в Японском море
Госдепартамент США согласился обнародовать документы по Украине
Асад считает Трампа лучшим президентом США
«Просто сотрясание воздуха»: Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
«Величайшая охота на ведьм!»: Трамп отреагировал на резолюцию о своем импичменте
С 1 ноября вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Бывший агент таинственного уличного художника Бэнкси опубликовал его фото за работой
Исследование показало: кошки любят своих хозяев не меньше, чем собаки
В Москве пропала румынская певица INNA