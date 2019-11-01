Посол России в Израиле назвал решение экстрадировать Буркова в США «неприемлемым»

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-01T06:45:05+03:00

Дипломат отметил, что в современном мире уже «становится некой практикой» обнародовать через прессу, а не официально

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал «неприемлемым» решение властей еврейского государства экстрадировать в Соединенные Штаты арестованного почти четыре года назад по запросу США россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в хакерских взломах.

«Я не могу комментировать решение министра юстиции, которое было озвучено через прессу, текста мы не видели», - отметил он.

Дипломат отметил, что, «к сожалению, в современном мире, в том числе в Израиле, становится некой практикой, параллельно или даже заранее через прессу какие-то решения пропускать».

«Мы внимательно изучим, посмотрим, но моя первая реакция состоит в том, что это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований», - приводит слова российского посла РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой.

А 30 октября израильские СМИ сообщили, что министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU