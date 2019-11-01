В Германии заявили об улучшении финансовой ситуации в России

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-01T07:21:12+03:00

Немецкие СМИ также сообщили о том, что российская валюта остается стабильной вне зависимости от политических новостей

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СМИ Германии заявили о том, что в России улучшается финансовая ситуация, при этом рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.

В статье также говорится о том, что с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом.

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ИСТОЧНИК KP.RU