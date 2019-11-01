В Госдуме предложили дать россиянам право не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
По словам парламентария, в РФ существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву дать гражданам РФ право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам.
Парламентарий заявил, что он часто получает обращения от россиян с жалобами на высокие тарифы ЖКХ, а также на несоответствие их качества нормам СЭС.
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ИСТОЧНИК KP.RU