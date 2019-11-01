Власти США обвинили россиян во вмешательстве в протесты в Чили
При этом представитель Госдепа не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями
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Представители Госдепа США заявили, что Штаты видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили.
При этом, американская сторона не смогла ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
- Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди пользуются этими дебатами и искажают их через троллинг в социальных медиа, стремятся усугубить раскол, - отметили в Госдепе.
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ИСТОЧНИК KP.RU