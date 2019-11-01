На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-01T11:05:14+03:00

Астронавты будут использовать для этого электропечь, способную работать в невесомости

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Американские астронавты на борту Международной космической станции в скором времени протестируют электропечь, способную работать в невесомости. Космонавты проведут эксперимент по приготовлению свежей выпечки.

Сообщается, что печь Zero G Oven будет доставлена на МКС на борту грузового корабля Sygnus.

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ИСТОЧНИК KP.RU