2019-11-01T11:55:23+03:00
Политика

МИД РФ: Россия отвергает обвинения Штатов в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили

Ранее в Госдеп США заявили, что «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МИД РФ заявили, что Россия отвергает обвинения с американской стороны в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили.

Ранее представитель Госдепа США заявил, что «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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