МИД РФ: Россия отвергает обвинения Штатов в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили
Ранее в Госдеп США заявили, что «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране
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В МИД РФ заявили, что Россия отвергает обвинения с американской стороны в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили.
Ранее представитель Госдепа США заявил, что «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU