В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-01T16:06:38+03:00

Всего было выписано 11 миллионов постановлений о превышении скорости

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В ЦОДД проанализировали статистику как часто водители нарушают скоростной режим. Данные с января по сентябрь 2019 года показали, что часто. За 9 месяцев было выписано 11 миллионов постановлений о превышении скорости.

В основном водители не сильно злоупотребляю и показатели превышений колеблются в пределах 20-40 километров в час. А вот в 35 тысячах случаев «письма счастья» были отправлены тем, кто любит погонять.

Эти водители превышали допустимые показатели на 60 км/ч и выше.

Всего за отчетный период было зафиксировано 300 аварий, которые произошли потому, что водители игнорируют дорожные знаки. Лихачество унесло жизни 35 человек.

Такую статистику ИА «НСН» озвучил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ГИБДД предлагают штрафовать водителей при нарушении скоростного режима от 10 км/ч. Штрафы могут составить 1,5 тысячу рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч и на 3 тысячи рублей за превышение на 20–40 км/ч. Но данные меры посчитали слишком суровыми, по крайней мере пока.

ИСТОЧНИК KP.RU