2019-11-01T23:57:54+03:00
В мире

Израильские ПВО перехватили семь ракет из сектора Газа

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге страны
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Система ПВО «Железный купол» перехватила семь ракетСистема ПВО «Железный купол» перехватила семь ракетФото: REUTERS
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Вечером в пятницу, 1 ноября, в сторону Израиля с территории сектора Газа снова были запущены ракеты, была задействована система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что удалось перехватить все семь запущенных из палестинского анклава ракет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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