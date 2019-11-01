Израильские ПВО перехватили семь ракет из сектора Газа
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге страны
Система ПВО «Железный купол» перехватила семь ракетФото: REUTERS
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Вечером в пятницу, 1 ноября, в сторону Израиля с территории сектора Газа снова были запущены ракеты, была задействована система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что удалось перехватить все семь запущенных из палестинского анклава ракет.
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ИСТОЧНИК KP.RU