СЕГОДНЯ 22:07 2019-10-31T22:07:15+03:00

Из сектора Газа в сторону Израиля запустили ракету Фото: REUTERS

Израильские военные сообщила, что у границы с Газой прозвучали сирены воздушной тревоги

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Вечером в четверг, 31 октября, был зафиксирован запуск ракеты со стороны сектора Газа. Задействована система Противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Как сообщается, жители поселков Алумим и Бэри, расположенных около границы Газы, слышали сигнал тревоги «Цева адом», предупреждающий о ракетном обстреле.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца Беэри и кибуца Алюмим», - заявили израильские военные.

«После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю», - добавили в пресс-службе израильской армии.

Напомним, в ночь 5 октября, Армия обороны Ираиля зафиксировала запуск двух ракет из сектора Газа. Оба снаряда не достигли израильской территории.

С сентября Израиль и Палестина неоднократно обменивались ракетными ударами. Так, в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа израильская авиация разбомбила несколько военных объектов радикального палестинского движения ХАМАС.

ИСТОЧНИК KP.RU