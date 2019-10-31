Из сектора Газа в сторону Израиля запустили ракету
Вечером в четверг, 31 октября, был зафиксирован запуск ракеты со стороны сектора Газа. Задействована система Противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
Как сообщается, жители поселков Алумим и Бэри, расположенных около границы Газы, слышали сигнал тревоги «Цева адом», предупреждающий о ракетном обстреле.
«Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца Беэри и кибуца Алюмим», - заявили израильские военные.
«После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю», - добавили в пресс-службе израильской армии.
Напомним, в ночь 5 октября, Армия обороны Ираиля зафиксировала запуск двух ракет из сектора Газа. Оба снаряда не достигли израильской территории.
С сентября Израиль и Палестина неоднократно обменивались ракетными ударами. Так, в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа израильская авиация разбомбила несколько военных объектов радикального палестинского движения ХАМАС.
ИСТОЧНИК KP.RU