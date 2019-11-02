Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-02T07:51:43+03:00

Предполагается, что большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий

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Американский лидер Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 году.

- Потолок для общего числа принимаемых беженцев — 18 тысяч, - говорится в официальном заявлении политика.

По планам, большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU