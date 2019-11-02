Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году
Предполагается, что большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий
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Американский лидер Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 году.
- Потолок для общего числа принимаемых беженцев — 18 тысяч, - говорится в официальном заявлении политика.
По планам, большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий.
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ИСТОЧНИК KP.RU