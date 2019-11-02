На Украине предложили создать ракеты, способные взрывать российские АЭС
По словам украинского эксперта, Незалежная должна приступить к созданию ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров
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Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Незалежная должна приступить к созданию ракет средней дальности, которые будут способны достичь российских атомных электростанций.
Эксперт подчеркнул, что Украина должна приступить к созданию ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU