В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-02T10:12:30+03:00

На момент ограбления певица находилась на музыкальном фестивале в Могилеве

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В Троицком районе Москвы неизвестный обокрал квартиру советской и российской исполнительницы Екатерины Шавриной. На данный момент на месте преступления, в одном из таунхаусов в ЖК "Изумрудный", находятся представители правоохранительных органов.

По последним данным, у исполнительницы украли крупную сумму денег. Известно, что накануне певица находилась на открытии фестиваля "Золотой шлягер" в белорусском городе Могилеве.

Женщина подчеркнула, что преступник мог проникнуть в квартиру через окно. Оно было открыто, когда женщина вернулась домой. По ее словам, дома царил хаос, в комнатах все было перевернуто. Екатерина Шаврина сама обратилась с заявлением в полицию, сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Исполнительница известна российской публике по таким хитам, как "Гляжу в озера синие", «По Дону гуляет», «Трава-мурава», «Серёжа», «Белая черёмуха». К слову, Шаврина единственная советская певица, выступавшая дважды (1981, 1983 гг.) с сольными концертами в зале заседаний ООН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что дом бизнесмена в Подмосковье ограбили на 2,5 миллиона рублей в мае этого года. У гендиректора ООО «АВВА» украли двое часов «Ролекс» и три комплекта запонок.

ИСТОЧНИК KP.RU