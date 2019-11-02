В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС
Депутат назвал Тараса Загороднего невеждой "в вопросах применения ракетного оружия"
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Депутат ГД РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что угроза нанести ракетный удар по российским АЭС говорит о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе.
Депутат назвал украинского эксперта Тараса Завгороднего невеждой "в вопросах применения ракетного оружия".
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ИСТОЧНИК KP.RU