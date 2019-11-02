Глава Минэкономразвития РФ прокомментировал торговое сообщение между КНР и США

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-02T14:39:19+03:00

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что торговое соглашение между США и КНР стабилизирует ситуацию в мировой экономике,однако, краткосрочно.

- Но в любом случае мировой торговле, мировой экономике уже нанесен ущерб, потому что понятно, что теперь в ожидания экономических агентов заложен возможный негативный сценарий, - отметил политик.

Орешкин подчеркнул, что до американских выборов 2020 года конфликт между США и КНР не обострится.

- Противоречия между китайской системой и американской настолько глубоки, что рано или поздно они выйдут на поверхность. Перемирие носит тактический, а не стратегический характер, - отметил глава Минэкономразвития РФ, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США обвинили Китай в манипуляциях с валютой. Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что КНР создает себе «нечестные преимущества» и пообещал пожаловаться в МВФ.

ИСТОЧНИК KP.RU