Глава Минэкономразвития РФ прокомментировал торговое сообщение между КНР и США
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что торговое соглашение между США и КНР стабилизирует ситуацию в мировой экономике,однако, краткосрочно.
- Но в любом случае мировой торговле, мировой экономике уже нанесен ущерб, потому что понятно, что теперь в ожидания экономических агентов заложен возможный негативный сценарий, - отметил политик.
Орешкин подчеркнул, что до американских выборов 2020 года конфликт между США и КНР не обострится.
- Противоречия между китайской системой и американской настолько глубоки, что рано или поздно они выйдут на поверхность. Перемирие носит тактический, а не стратегический характер, - отметил глава Минэкономразвития РФ, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что США обвинили Китай в манипуляциях с валютой. Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что КНР создает себе «нечестные преимущества» и пообещал пожаловаться в МВФ.
ИСТОЧНИК KP.RU