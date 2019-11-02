Грета Тунберг просит помочь ей попасть на климатический саммит, потому что уехала не в ту страну

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-02T16:30:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Самая известная экоактивистка мира Грета Тунберг попросила помочь ей попасть на экологический саммит в Испанию. Оказалось, что девушка уже уехала на это мероприятие из родной Швеции, но правда, не в ту страну. Изначально планировалось, что саммит пройдет в Чили. Чтобы туда попасть, Тунберг, которая принципиально не летает самолетами, добиралась до Латинской Америки совсем небыстрым, но зато эко логичным путем. Ей помогли другие экоактивисты – через Атлантический океан она перебралась на спортивной яхте. Когда достигла Лос-Анжелеса и отела двигаться дальше уже в Чили, вдруг объявили, что саммит переносится обратно в Европу – в Испанию.

- Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре... Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна, - написала она в твиттер.

Долго ответа ждать не пришлось - министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помощь:

- Дорогая Грета, было бы замечательно видеть тебя в Мадриде. Ты проделала долгий путь… Мы бы хотели помочь тебе пересечь Атлантику.

Власти Испании готовы рассмотреть вариант доставки Греты тем способом, который она сочтет экологичным.

Грета Тунберг стала известна после участия в саммите ГА ООН, где обвинила лидеров стран в "украденном детстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU