НАСА отправила на МКС корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-02T17:50:51+03:00

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С космодрома в Виргинии в США стартовала ракета- носитель Antares с кораблем Cygnus. С помощью этого грузового корабля на МКС доставят оборудование, предметы первой необходимости и продовольствие. Ранее астронавты пожаловались, что у них сломался электрочайник и печка, с помощью которой они разогревали еду. Из-за этого американцы вынуждены разогревать пищу у русских. Всего космический грузовик доставит на станцию 3,7 тонны груза.

Для миссии разработали экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, с его помощью можно разогревать еду в невесомости. По внешнему виду печка напоминает тостер, она способна повышать температуру до 363,3 градусов.

Как сообщает ТАСС, на МКС доставят прибор для переработки изделий, сделанных на 3-Д принтере. Аппарат будет превращать вещи в материал, который можно использовать повторно для 3-Д печати.

На МКС корабль прибудет 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU